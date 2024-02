Ancona, cade in casa e non risponde ai propri familiari: paura per un'anziana trovata a terra dai sanitari

ANCONA Paura per una donna di 87 anni caduta nella propria abitazione ad Ancona, in zona Pincio, oggi pomeriggio (22 febbraio). La donna non riusciva più a mettersi in contatto con i familiari che hanno fatto scattare l'allarme.

San Severino, uccise la madre e tentò di bruciarla: Michele Quadraroli assolto ​per vizio totale di mente

L'intervento

Sul posto la Croce Gialla e i Vigili del Fuoco che hanno trasportato l'anziana all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.