​Boom di visitatori e shopping: BiAnconatale diventa un brand

ANCONA - Le presenze ad Ancona, nei primi tre weekend del periodo natalizio, sono aumentate del 20% rispetto all’anno scorso, con circa 45mila persone ogni fine settimana. Tremila sono le auto che hanno fruito dei parcheggi, 3.500 le presenze sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, più volte sold out, e 2mila le persone che giornalmente hanno deciso di divertirsi al Bosco degli Elfi in piazza Pertini . Quattordici gli eventi svolti fino ad oggi, su un totale di 60 appuntamenti previsti fino al 6 gennaio. A tre settimane dall’inaugurazione del BiAnconatale , il sindaco Valeria Mancinelli traccia un primo bilancio e guarda già al prossimo Natale.«I dati - dichiara il sindaco - ci confermano che il format è azzeccato. È evidente che se, ogni weekend, si registrano 45mila presenze, non si muovono solo gli anconetani, ma anche persone da fuori città. Protagonisti di questo successo sono i piccoli e medi imprenditori e le associazioni di professionisti e di volontari che stanno collaborando con l’amministrazione, nell’organizzazione delle iniziative. Non vogliamo assolutamente fermarci, anzi. Per fare un ulteriore passo in avanti, il prossimo anno si potrebbero proporre pacchetti turistici per gli eventi di Natale, non solo legati ad Ancona, ma all’intera regione. Potrebbe magari nascere il pacchetto Marche-Natale, con appuntamenti e attrazioni da Pesaro a Fermo. Credo sia una buona proposta su cui si potrebbe ragionare. L’orientamento politico-amministrativo è quello di non chiudersi dentro le mura di Ancona».Sul fronte dei parcheggi (Archi, Cialdini e Traiano), nei primi tre weekend, un confronto tra i dati del 2018 (2.495 auto) e del 2019 (2.970 auto) mostra un +19%, pari a 475 auto in più. «La perfomance migliore – spiega Erminio Copparo, amministratore unico M&P – nell’ultimo weekend (7-8 dicembre, ndr) è stata registrata nel park degli Archi, con un incremento che supera il 30%. Nel weekend, dalle ore 14, sono entrate 447 auto, il 31% in più rispetto all’anno scorso (341). Se consideriamo solo il pomeriggio dell’8 dicembre, ne sono entrate 311, il 33% in più rispetto al 2018 (234)». Buoni risultati anche per il park Cialdini (dati pomeridiani), con +32%: 288 auto nel weekend, 140 l’8 dicembre. Maggior afflusso anche al park Traiano (dati pomeridiani): 486 auto nel weekend con +25%, 232 auto l’8 dicembre con crescita del 23%. Dalle stime invece effettuate da Conerobus, nelle 61 corse gratuite del weekend, l’afflusso è stato di 2.800 utenti il 7 dicembre, e 3.800 persone l’8 dicembre, con una media di circa 46 utenti il sabato e circa 60 la domenica. Navetta e park gratuiti sostenuti dal Comune con un budget di 65mila euro.Nel frattempo il programma natalizio di quest’anno continua e, da sabato al 22 dicembre, via degli Orefici si trasformerà nella via dei presepi napoletani, progetto lanciato dal Comune lo scorso anno e realizzato da Cna Ancona in collaborazione con l’associazione I Sedili di Napoli e la sponsorizzazione di Estra. Oltre ai presepi, tra le novità ci saranno la storica pasticceria “Scaturchio” di Napoli e cantanti napoletani. Da sabato lungo via degli Orefici saranno allestiti i presepi della tradizione napoletana. Al culmine del percorso, in piazza del Papa, le casette in legno ospiteranno i laboratori artigianali dei mastri presepai di San Gregorio Armeno e San Biagio dei Librai, le due vie del centro storico di Napoli dedicate quasi esclusivamente alla proposta di casette e statuine del presepe. Così come fanno a Napoli, ad Ancona lavoreranno in diretta per realizzare le loro creazioni.Per ricreare il più possibile l’atmosfera natalizia di Napoli, in un locale di piazza del Papa la storica pasticceria napoletana Scaturchio produrrà i prodotti della pasticceria tipica partenopea: babà, sfogliatelle, cassate e pastiera. Infine, durante i due fine settimana della mostra mercato ci sarà la “posteggia”, ovvero un gruppo di cantanti napoletani che si esibiranno improvvisando canzoni e stornelli per le vie del centro storico. Oltre alla pista di pattinaggio, alla ruota panoramica, e al mercatino natalizio in piazza Cavour, nel weekend aperti il mercatino in corso Carlo Alberto e a Torrette, in piazza Villa Turris, e il bosco degli elfi in piazza Pertini. Da venerdì a domenica Natale di Campagnamica in via Castelfidardo, a cura di Coldiretti, mercatino in piazza D’Armi con aperitivi nel mercato. Da sabato al 24 dicembre il mercatino “A mano libera” degli hobbisti nella zona della Fontana del Calamo. Domenica poi la corsa dei Babbi Natale. In corso Amendola, domenica alle 10.30, “Le primizie del Natale a tavola”, con lo chef Elis Marchetti.