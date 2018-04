Blitz dei ladri in casa di una parrucchiera a due passi dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Torna a casa e scopre di aver ricevuto la visita dei ladri. Uno choc per una parrucchiera anconetana di 22 anni: per poco non si è trovata faccia a faccia con i malviventi, irriverenti e noncuranti del fatto che l’abitazione che avevano in mente di svaligiare si trova a poca distanza dalla caserma dei carabinieri di Collemarino.Probabile che siano scappati sentendo la ragazza rientrare, dal momento che hanno lasciato il lavoro a metà. Sono entrati forzando la finestra, approfittando del fatto che nell’appartamento non c’era nessuno, e si sono messi a rovistare cassetti e armadi nella camera da letto della vittima. Poi, però, se ne sono andati a mani vuote, forse messi in fuga dai rumori. Il tentato furto è stato segnalato martedì sera attorno alle 22,30 dalla giovane hair styler che ha subito contattato il 112 quando, rincasando in via Leone Levi, nella parte alta di Collemarino, si è accorta che molti oggetti erano fuori posto e la sua stanza era in disordine.L’angoscioso sospetto è divenuto certezza quando ha notato che una finestra che dà sul retro del palazzo, zona poco illuminata e dalla parte opposta rispetto alla strada, era parzialmente aperta. Non ci ha pensato due volte: è uscita, temendo che in casa ci fosse ancora qualcuno, e ha dato l’allarme. Sul posto si è portata una pattuglia dei carabinieri dalla vicina stazione di Collemarino, il cui Comando si trova a neanche mezzo chilometro di distanza. Il sopralluogo ha confermato la sgradita visita dei ladri perché sulla parte bassa della finestra sono stati trovati segni di effrazione: i malviventi, forse un paio, l’hanno forzata per intrufolarsi nell’abitazione al primo piano.Andavano a caccia di oro e contanti, tuttavia sono rimasti a bocca asciutta: hanno rovistato in cassetti e armadi, ma non hanno trovato nulla di prezioso. Oppure forse non hanno avuto il tempo di cercare abbastanza, costretti a scappare, senza che nessuno li vedesse, per l’arrivo della 22enne che, però, in casa non custodisce oggetti di valore.