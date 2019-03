Blitz anti parcheggiatori: spunta anche un incontro a luci rosse

di Claudio Comirato

ANCONA - Parcheggiatori abusivi, una sorta di accampamento realizzato in mezzo alla vegetazione, consumo di stupefacenti. E come se non bastasse, una coppietta sorpresa nel mezzo di un rapporto orale con lui che avrà avuto circa 80 anni. Ecco quello che hanno trovato ieri mattina gli agenti della Polizia Municipale, squadra Commercio, nella zona che un tempo ospitava il campo da calcio a piazza D’Armi. Il blitz è scattato attorno alle 9.