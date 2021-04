Autista di un bus si sente male dopo una discussione con un ragazzo che insegue il suo mezzo

ANCONA - Si sente male dopo una discussione piuttosto animata. Intorno alle 17 il conducente di un mezzo di Conerobus al capolinea Tavernelle si accorge di un ragazzo straniero (28 anni) che sta con il telefonino in mano e non sembra interessato al passaggio del bus ma poco dopo si mette a correre proprio dietro il pullman in una situazione che agita e non poco l'autista (un uomo sui 55 anni) che accusa un malore. Immediato l'intervento della Croce Gialla che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso, sul posto anche due volanti della questura.

