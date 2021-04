Blitz dei carabinieri al Piano: una denuncia per droga, nei guai un giovane di 22 anni

ANCONA - Controlli sempre serrati in tema di droghe: ieri pomeriggio, ad Ancona, i carabinieri della Compagnia di Ancona, nell'ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto di reati in materia di stupefacenti, hanno denunciato un 22enne originario del Gambia, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Erano circa le 14 ieri quando i militari della Sezione Operativa del Norm, in Piazza Ugo Bassi, hanno notato il giovane alla fermata dell’autobus che ha assunto un atteggiamento sospetto. In particolare si guardava un po’ troppo intorno e si defilava dietro i passeggeri in attesa del bus.



La scena non è passata inosservata ai militari che lo hanno perquisito rinvenendo un pezzo di hashish, di 24 grammi, occultato negli slip, un bilancino di precisione e un taglierino con la lama intrisa di stupefacente nonché materiale idoneo al confezionamento. Il tutto è stato sequestrato e per il 22enne è scattata il deferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio.

