ANCONA E Notte Bianca sia. Ad un mese dalla Festa del mare, Ancona torna ad illuminarsi per una nottata di eventi, musica e shopping fino a tarda ora. È il secondo appuntamento della città “secondo Silvetti”, e quindi del calendario delle iniziative costruito dalla giunta di centrodestra nei primi quattro mesi dall’insediamento. Un evento diffuso, che coinvolgerà l’intero centro storico da corso Garibaldi a corso Amendola, per culminare nel main event delle 23,30 in piazza Cavour con Lo Zoo di Radio 105.

La strategia



«Ci sembrava importante il coinvolgimento di quante più piazze possibile» spiega Angelo Eliantonio, assessore ai Grandi eventi. «Il leitmotiv di questa festa sarà la musica - continua - e abbiamo deciso di dare una vocazione specifica, in termini di genere musicale, ad ogni piazza della città». In piazza Pertini, ad esempio, sarà il rock a farla da padrona, con esibizioni a partire dalle ore 17 ed un’ampia selezione di street food. L’apice alle 22,15 con Sensazioni Cardiovascolari, la tribute band dedicata a Vasco Rossi. Dal rocker di Zocca passiamo invece a Lucio Battisti, spostandoci però in piazza Roma. Qui, alle 20,30, salirà sul palco Hit Band, il gruppo tributo che ricorderà la musica del genio di Poggio Bustone scomparso proprio 25 anni fa. E poi, ancora, i Moonshadow in piazza San Francesco o il dj-set anni ‘90 di Antonio Patani e Christian Nocelli in piazza Diaz.



Luci sul salotto



Discorso a parte per piazza del Plebiscito. «Si tratta di un salotto ed è importante qualificare l’offerta» spiega Eliantonio. D’accordo coi commercianti, allora, saranno le note del jazz e del blues ad animare il cuore della movida anconetana. Nel mezzo, un centro che non lesinerà sulle vetrine illuminate. «Sul fronte delle aperture abbiamo notato una grande disponibilità e tante attività commerciali resteranno aperte fino a mezzanotte» dice Eliantonio. Boutique ma anche catene e così lo shopping è assicurato. Coinvolte anche le associazioni di categoria. Al Mercato delle Erbe, dalle 17, la scena sarà tutta di “Attenti al luppolo”, il format Cna che porterà i birrifici artigianali dell’anconetano nei bistrot del mercato coperto.

C’è invece Confartigianato dietro la cena in bianco che coinvolgerà corso Amendola, tra l’intrattenimento della fondazione Salesi nel primo pomeriggio e la musica di dj e gruppi rock-pop più tardi. Non manca neppure Confcommercio, che coi suoi associati ha messo a punto una serie di iniziative promozionali dedicate. Ma perché dalla piantina della Notte Bianca mancano i quartieri limitrofi, come il Piano o gli Archi? «Noi non crediamo nelle iniziative che prevedono eventi in contemporanea tra più quartieri difficilmente raggiungibili a piedi» spiega l’assessore Eliantonio. Che quindi assicura: «Lavoreremo per portare i grandi eventi anche agli Archi, al Piano e nelle frazioni a partire dal 2024». E nel frattempo? «Il 19 novembre c’è il premio nazionale formaggi ad Ancona come evento propedeutico ad un prossimo grande evento enogastronomico». In mezzo ci sono sicuramente il Natale ed il Capodanno ma a quelli «cominceremo a lavorare da lunedì».



Il futuro



Ma può bastare un evento al mese a saziare la voglia di vita di città e commercianti? «Il Comune non può farsi carico di organizzare ogni settimana un grande evento» avverte l’assessore. «Abbiamo le forze per farne uno ogni due mesi, al massimo ogni mese» continua. Per questo «ci aspettiamo molto dal territorio». Il messaggio è diretto ad imprenditori ed associazioni di categoria perché propongano il loro cartellone parallelo. «Non possiamo far tutto da soli» ammette il titolare della delega alle grandi manifestazioni. «La leva dei grandi eventi sarà utile per sviluppare questo fermento che noi siamo pronti a sostenere» è la sua promessa.