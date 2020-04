Ancona, aspetta l'autobus per andare al lavoro ma si accascia alla fermata: corriere stroncato da un malore

ANCONA - A notarlo, poco prima delle 7 di questa mattina, un passante che lo ha visto riverso vicino alla fermata dell'autobus: corriere morto a 64 anni stroncato da un malore.

Si tratta di un ex pugile, di origine congolese ma da anni residente ad Ancona: stava aspettando l'autobus per recarsi al lavoro alla Baraccola. Sul posto sono accorsi gli uomini della Finanza, i carabinieri ed i soccorritori del 118. Ma ormai, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza, la morte è che con ogni probabilità da ricondurre a cause naturali.

