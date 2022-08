Giorgia Meloni ad Ancona: «Non abbiamo una classe dirigente all'altezza? Nelle Marche dimostriamo il contrario»

ANCONA - Giorgia Meloni è appena salita sul palco di piazza Roma ad Ancona per l'apertura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia. La segretaria nazionale ha scelto le Marche per dare il via a quella che è consideratata una vera e propria sfida della leaderhip all'interno del centrodestra, non a caso anche Matteo Salvini ha deciso di fare tappa a Pesaro proprio oggi per presentare i candidati marchigiani della Lega di Camera e Senato.

Meloni: «Non abbiamo una classe dirigente all'altezza? Nelle Marche c'è»

«Ho voluto iniziare la campagna di elettorale ad Ancona non a caso: in certi salotti e certa stampa dicono che non abbiano classe dirigente all'altezza di governare l'Italia. Invece in regioni come le Marche abbiamo dimostrato di saper fare quello che la sinistra non ha fatto per decenni. C'è chi parla e c'è chi fa. », ha esordito Giorgia Meloni sul palco in piazza Roma. E il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, nel suo discorso introduttivo ha sottolineato come le elezioni del 25 settembre rappresentino «un'opportunità irripetibile. Una donna, la prima al governo della nazione. Siete qui per lei».

In piazza tutti i candidati di Fratelli d'Italia e i vertici del partito

In piazza Roma presente tutto lo stato maggiore di Fratelli d'Italia delle Marche: schierati tutti i candidati al Parlamento, dall'assessore Guido Castelli capolista al Senato, alla consigliera Elena Leonardi (uninominale Senato), e poi ancora il coordinatore provinciale del partito Stefano Benvenuti Gostoli (uninominale Camera), e ancora Lucia Albano, Antonio Baldelli (presente con il fratello Francesco assessore regionale), Andrea Putzu, il capogruppo in Consiglio Carlo Ciccioli, il presidente dell'Autorità portuale Garofalo.

Bordate al Partito democratico su devianze e Covid

Giorgia Meloni non ha risparmiato bordate al Partito democratico sull'emergenza Covid: «Loro compravano i banchi a rotelle, nelle Marche Francesco Acquaroli metteva la ventilazione meccanica più di un anno fa ed ha portato avanti questa sperimentazione con la sua giunta». Ma ce nè anche per il segretario nazionale del partito Enrico Letta: «Mi ha criticato sul tema delle devianze. Il Pd ha detto: Giorgia Meloni dice che gli obesi sono deviati. Figuriamoci se posso considerare questo una devianza io che sono stata obesa e sono stata bullizzata per questo». Dalla piazza durante il comizio si sono levati cori indirizzati alla leader: Giorgia, Giorgia! Lei ha risposto ironicamente: «Grazie, basta che non mi glorifichiate, è riservato a un altro...»