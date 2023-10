ANCONA È stato individuato il netturbino che martedì pomeriggio ha steso con un cazzotto un automobilista di 70 anni in via Carducci. Si tratta di un giovane che lavora a tempo determinato per AnconAmbiente, ma non assunto direttamente dall’azienda, bensì attraverso un’agenzia interinale.



I reati

Per l’operatore si prospetta una denuncia per omissione di soccorso. Per quanto riguarda il reato di lesioni, bisognerà aspettare la prognosi del trauma riportato dall’automobilista (ha la mandibola fratturata) e la sua eventuale denuncia, che fino a ieri non aveva sporto. L’uomo, dopo aver perso i sensi ed essersi accasciato in strada, era stato soccorso dagli operatori del 118 e trasferito all’ospedale. Per risalire all’autore dell’aggressione fondamentali sono state le descrizioni fornite dai testimoni, i quali erano riusciti a prendere la targa del mezzo di AnconAmbiente. Le indagini sono state portate avanti dalla polizia locale, intervenuta in via Carducci con una pattuglia.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, l’operatore ecologico si sarebbe intromesso in una discussione nata tra due automobilisti che avevano avuto un piccolo incidente. Il 70enne alla guida della propria auto, nel tentativo di oltrepassare il camioncino dei rifiuti, avrebbe colpito una Citroen in sosta, danneggiandone il paraurti. A quel punto l’uomo, infuriato, se la sarebbe presa con il netturbino che, a suo dire, aveva parcheggiato male il furgone, impedendo al traffico di scorrere. L’operatore avrebbe reagito con un cazzotto, che ha mandato ko l’anziano. Pur vedendolo a terra, dicono gli investigatori, sarebbe andato via. Di qui, l’omissione di soccorso.

L’azienda

«Mi scuso a nome dell’azienda con la persona aggredita» ha detto Antonio Gitto, presidente di AnconAmbiente, la cui volontà è prendere contatti con chi è finito ko. Il gesto è costato il posto di lavoro al netturbino: non gli verrà rinnovato il contratto.