«Andatevene da qui o chiamo la polizia» Lo prendono a sassate

ANCONA - «Andatevene o chiamo la polizia». E i presunti ladri, per tutta risposta, lo prendono a sassate. Per fortuna non lo hanno colpito, ma che paura per un 45enne anconetano che nel tardo pomeriggio di mercoledì si è messo a gridare dal balcone per allontanare un gruppetto di giovani che ha sorpreso mentre si intrufolavano negli uffici abbandonati di una ex concessionaria, lungo la Flaminia, non lontano dal palazzo fantasma della vecchia Angelini. L’uomo ha chiamato il 113, ma all’arrivo dei poliziotti non c’era traccia di quei soggetti. Erano ladri o forse sbandati, non è chiaro. Della loro presenza il 45enne si è accorto nel momento in cui è uscito in balcone per fumare una sigaretta. A farlo insospettire sono stati prima i rumori e poi le luci dei display dei cellulari maneggiati dal gruppo di giovani. Erano almeno in quattro e fra loro ha riconosciuto nel buio una ragazza.