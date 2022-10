Allarme sul monte Conero, va a fuoco un magazzino: paura per il parco regionale

ANCONA - Allarme sul monte Conero per un incendio divampato verso le 20.30 e ben visibile dalle abitazioni: sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Ancona, Osimo e un autobotte. Dalle prime notizie sembra che le fiamme siano scaturite da un magazzino nei pressi del ristorante La Ginestra. Il rogo al momento sembra essere sotto controllo e sono andati distrutti alcuni alberi che circondavano l'area da cui è scaturito l'incendio. La squadra di Osimo in collaborazione con i colleghi di Ancona ha provveduto a spegnere le fiamme ed a evitare che si propagassero al bosco situato nelle immediate vicinanze. Continuano le operazioni di bonifica del sito. Non si registrano persone coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri di zona.