Le sbronze di Capodanno Dieci giovani all’ospedale Allarme in tutta la provincia

ANCONA - Petardi e mortaretti non hanno fatto feriti, anche se al Viale una specie di bomba carta ha distrutto una pensilina. Ma c’è un altro nemico, più subdolo e silenzioso, invincibile a Capodanno: l’abuso di alcol. C’è chi ha esagerato con i brindisi e ha inaugurato il 2018 con una corsa all’ospedale. In dieci sono stati soccorsi dal 118 per aver alzato troppo il gomito e nella metá dei casi si tratta di ragazzine minorenni. Il trend è confermato: è sempre più diffuso il consumo di liquori tra giovanissimi, è in crescita la componente femminile e si abbassa, fino a 11 anni, l’etá media in cui si appoggiano per la prima volta le labbra per la prima volta al bicchiere. Nel 2017 almeno 15 under 18 sono finiti al Pronto soccorso privi di sensi per gli effetti dell’alcol o in coma etilico, più di uno al mese: numeri allarmanti.