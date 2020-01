Accusa un malore mentre fa acquisti e crolla a terra: donna in gravissime condizioni

ANCONA - Era in un negozio lungo via Cristoforo Colombo vicino all'incrocio con via Torresi mentre stava facendo acquisti ha avvertito un malore ed è crollata a terra. Momenti di paura per una donna di 84 anni: immediato l'intervento dell'automedica che ha stabilizzato le sue condizioni quindi grazie alla Croce Gialla la signora è stata portata in condizioni piuttosto gravi all'ospedale di Torrette.

