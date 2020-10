ANCONA - Accoltellato con tre colpi - di cui uno al torace - in zona Archi, sono molto gravi le condizioni di un tunisino di 34 anni. Il fatto è successo verso le 20 in via Marconi lato galleria San Martino: sul posto l'automedica, la Croce Gialla e i carabinieri con il giovane portato in codice rosso all'ospedale di Torrette.

