ANCONA - Choc in porto poco fa dove è scoppiata una lite tra un nordafricano e un italiano. Stando ad una prima ricostruzione, lo straniero ha sferrato una coltellata al braccio all’italiano che è stato all’ospedale in codice giallo. Sul posto, oltre alle ambulanze inviate dal 118, si sono portate anche due Volanti. I poliziotti hanno portato il tunisino portato in questura.