Alluvione, forza il posto di blocco e travolge un volontario al lavoro per spalare il fango a Senigallia

ANCONA - Voleva superare il posto di blocco istituito per consentire i lavori in centro a Senigallia, città alluvionata e coperta da una coltre di fango dove sono all'opera centinaia di volontari per accelerare la pulizia di strade, case e locali. Ma l'automobilista non ha voluto sentire ragioni: di fronte allo stop di un volontario della Vigilanza antincendi boschivi che gli intimava di tornare indietro, lui ha accelerato, ha tirato dritto e lo ha investito. Per poi fuggire a tutto gas. Successivamente, mentre il volontario era stato trasportato al pronto soccorso, l'automobilista si è costituito alle forze dell'ordine.

Volontario investito da un'automobilista

Subito con un Tweet è arrivata la solidarità dalla Protezione civile nazionale: «Chi opera per il bene comune non può essere un bersaglio», ha scritto. Successivamente l'automobilista si è costituito: il volontario, arrivato nelle Marche con la Protezione civile Toscana è stato curato in ospedale con un codice verde. Ha riportato solo qualche contusione oltre allo choc per il gesto assurdo dell'automobilista che poteva anche trasformarsi in tragedia.

#AlluvioneMarche Chi opera per il bene comune non può essere un bersaglio. Massima solidarietà al volontario #protezionecivile della VAB, intenzionalmente investito da un automobilista. E a tutti gli operatori impegnati nell’assistenza alla popolazione va la nostra riconoscenza pic.twitter.com/MfeoT0sOa6 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) September 24, 2022

La solidarietà del presidente della Regione Toscana

«Affettuosa solidarietà e l'augurio di poter riprendere il proprio lavoro al fianco della popolazione colpita dal nubifragio dei giorni scorsi»: arrivano dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al volontario della Vab (Vigilanza antincendi boschiva), impegnato nelle Marche con la colonna mobile della Protezione civile toscana, che è stato investito volontariamente da un automobilista nei pressi di un posto di blocco.

«Un gesto grave - sottolinea il presidente Giani - che nessun senso di esasperazione per la difficoltà della situazione può giustificare, tanto più perché colpisce una persona che sta prestando la sua opera, con generosità e impegno, per assistere quelle comunità così duramente provate». Il volontario, controllato in ospedale, non ha subito per fortuna niente di grave, solo contusioni. L'automobilista, che era fuggito, si è successivamente costituito alle forze dell'ordine.