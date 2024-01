CHIARAVALLE Con Anna Filonzi se ne va un altro pezzo di storia di Chiaravalle. Anna, che apparteneva ad una delle famiglie più note e stimate della città, i Filonzi, è morta a 73 anni, dopo che una malattia le aveva minato le ossa ma non la grande voglia di vivere.

Il ricordo

Con l’amato marito Roberto Fabbri, Anna nel lontano 1978 aveva dato vita ad una piccola attività commerciale che, negli anni, è divenuta uno dei punti di riferimento per i chiaravallesi. “Anna e Roberto” era molto più di una cartoleria: è stato uno dei primi negozi a vendere i libri scolastici ed era una ricevitoria molto frequentata per il totocalcio, i giochi ed i concorsi a premi, dove si respirava umanità e serenità. Ora, “Anna e Roberto”, che anni fa si è arricchita della Libreria Motivi, si è trasferita in via Pergolesi ed è cresciuta e migliorata grazie a Valeria e Lorenzo, i figli di Anna Filonzi e Roberto Fabbri, ma non ha perso la passione e la professionalità di 45 anni fa. «Nostra madre e nostro padre, che se n’è andato a soli 49 anni nel lontano 1992 – dicono i figli – ci hanno lasciato un grande insegnamento: il lavoro come valore, prima che come fonte di reddito». Oltre ai figli Lorenzo, Valeria, Mauro e Romina, Anna lascia il fratello Pietro, le nuore Alessandra e Silvia, i generi Simone e Valentino, gli adorati nipoti Sara, Giulio, Camilla, Caterina, Vittorio, Roberto e Michele.