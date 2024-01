Ancona, non esce dalla stanza, allarme delle coinquiline: è morta nel sonno a 48 anni

ANCONA - Non l’hanno vista uscire dalla sua camera, così si sono insospettite. Quando hanno aperto la porta, l’hanno trovata riversa sul letto, ormai senza vita. Dramma nel primo pomeriggio in un appartamento di via Maiolati, dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna di 48 anni (F. C.).

Camporotondo, schiacciato dal trattore su cui stava lavorando: soccorsi vani, muore a 83 anni

A dare l’allarme sono state le sue due coinquiline. Sul posto è intervenuto il 118, ma solo per constatare il decesso, avvenuto probabilmente nel sonno per un malore fatale. I carabinieri, infatti, non hanno trovato né farmaci né droghe. Sul corpo, nessun segno di violenza. La salma della 48enne, che non era sposata e non aveva figli, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti del caso.