MONTEMARCIANO E’ morta sabato a 85 anni la professoressa Giovanna Farinelli. Da tanti anni in pensione, aveva insegnato inglese nelle scuole medie del Comune di Montemarciano. La notizia ha riacceso affettuosi ricordi nei suoi ex alunni. Intere generazioni che hanno imparato la lingua inglese grazie ai suoi insegnamenti. «Ricordiamo con affetto la prof d’inglese che ha accompagnato per tanti anni molti alunni del nostro paesetto. Ciao prof e grazie», riporta uno dei numerosi messaggi apparsi sui social di Montemarciano.

Era bravissima a spiegare

«Sapeva spiegare la grammatica inglese in un modo così semplice che era impossibile non capirla – aggiunge una ex alunna -, lo faceva sempre col sorriso e tante risate! Una donna che sapeva darti allegria, speranza e tanto amore» e un’altra ancora «Cara prof. uno dei ricordi più belli delle scuole medie». I funerali si terranno oggi alle 14 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe di Falconara, dove in molti si ritroveranno per renderle un ultimo omaggio.