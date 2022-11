Zucchero, doppio show alla RCF Arena: «Da bambino ci andavo in vespa con papà a vedere gli aerei»

Dopo aver raccolto gli applausi di tutto il mondo, Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari torna a casa, nella sua Emilia. In occasione dei primi quarant’anni di musica, infatti, l’artista ha annunciato il doppio evento live ‘Diavolo in R.E.’, in programma il 9 e 10 giugno 2023 alla RCF Arena di Reggio Emilia. Una terra – quella di Campovolo – che Zucchero ha calpestato fin da quando era bambino, quando papà lo accompagnava ogni tanto in vespa “a vedere i piccoli aeroplani, io davanti e mamma dietro. Ai miei occhi di bimbo era una roba immensa, e oggi mi ha dato la stessa impressione”, ci racconta Sugar in quest’intervista. “Quindi tornare qui, per me, ha un valore enorme: sarà il concerto dell’amore che ho per questa terra, per le mie radici”, continua. “Ospiti? Beh, quando faccio una festa mi piace condividerla con artisti che amo e che sono in sintonia con la mia musica”, conclude Zucchero. Video copertura da Ufficio Stampa P&D