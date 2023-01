'The Voice Senior', Clementino canta 'Samarcanda': Vecchioni commosso sui social

Prima puntata di ‘The Voice Senior’ venerdì 13 gennaio 2023, andata in onda alle ore 21.25 su Rai1. Durante la serata, tra gli altri, Clementino si è esibito con una versione di 'Samarcanda'. Roberto Vecchioni ha scritto sui social commosso: "Guardando su Rai1 il talent The Voice Senior mi sono commosso nel ricordo del mio caro amico Mario Filipponi (ciao Mario) nella storia del concorrente Stefano Peli che gli ha dedicato Chiamami Ancora Amore. Ma anche divertito nel momento di leggerezza di Clementino (piezz e core) con Samarcanda... forse non sa delle mie origini partenopee...". Tra le tante risposte al post, anche quella dello stesso Clementino, uno dei giudici del talent, che scrive: "Che onore! Grazie Professore!!! Numero 1". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE - CITAZIONE OBBLIGATORIA A www.raiplay.it - USO PER 30 GIORNI - L’utilizzo delle clip promozionali, in cui non può essere inserita pubblicità, si intende autorizzato esclusivamente per le testate web con espressa esclusione dei canali social e di youtube