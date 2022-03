Random racconta 'La Ballata dei Gusci Infranti': «Sono voce di una storia»

Il 22 marzo è uscito il nuovo singolo di Random, La Ballata dei Gusci Infranti, colonna sonora dell'omonimo film di Federica Biondi nelle sale dal 31 marzo. Una nuova sfida per l'artista che si è confrontato, per la prima volta, con la scrittura per il cinema. La Ballata Dei Gusci Infranti è inoltre l'unico brano cantato della colonna sonora (interamente curata da Zenit) del film di Federica Biondi, ispirato ai tragici eventi del terremoto che ha colpito le zone di Amatrice, Norcia e Visso nel 2016. Foto: W4Y

