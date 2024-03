Ornella Muti e Naike ospiti in Russia: «Libere di dire tutto. Abbiamo parlato di pace»

EMBED

(LaPresse) Anche Ornella Muti e lo street artisti italiano Jorit nella delegazione italiana presente al Forum della Gioventù che si sta svolgendo a Sochi in Russia. La figlia dell'attrice, Naike Rivelli, ha postato diversi video su Instagram della loro visita. "Un'emozione grandissima, c'era una grande affetto. Ovunque siamo andate ci siamo sentite libere di esprimerci su tutto. Abbiamo parlato anche di pace", hanno spiegato l'attrice e la figlia in una delle clip pubblicate. Svelato anche un murale di Muti, molto popolare in Russia. Polemiche per le immagini in cui Jorit compare abbracciato al presidente russo Vladimir Putin. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE