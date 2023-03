Lazza come Jovanotti e Subsonica: dopo tredici anni un italiano sul Main Staige del Sziget Festival

EMBED

Il cartellone 2023 del Sziget Festival dopo 13 anni, e per la terza volta nella storia della manifestazione, ospita un nome italiano. In programma dal 10 al 15 agosto, il festival accoglie sul Main Stage anche Lazza, reduce dal successo del brano ‘CENERE’. Lazza, sul palco il 14 agosto prima di Lorde e Macklemore, si aggiunge così a Jovanotti e Subsonica ospiti al Sziget nel 2006 e nel 2010. Ma la presenza degli artisti italiani non finisce qui: presente anche Vinicio Capossela, sul Global Village, uno degli stage storici e più importanti. A rappresentare la scena rap e hip-hop italiana sarà ancora una volta Mezzosangue che si esibirà sullo Europe Stage. Lo stesso palco vedrà live anche gli Stain the Canvas, rinomata band metalcore di Milano. Sziget conferma, così, la sua missione nel proporre generi diversi sui numerosi palchi e venue, offrendo una pluralità di eventi sull’isola verde di Obuda. Foto e Grafiche da Ufficio Stampa / Music: «Elevate» from Bensound.com