Kate Middleton, dietro le scuse c'è bel altro: cosa rivela un esperto

Il mondo dei social è spietato ed implacabile – lo sappiamo ben – e anche i membri della famiglia reale non sono immuni dalle critiche e dalle speculazioni. Recentemente, la Principessa di Galles Kate Middleton è stata al centro dell'attenzione per un fotomontaggio della sua famiglia che ha scatenato una serie di interrogativi e discussioni online ma anche per via di un messaggio di scuse che ha fatto parlare molto di sé. Tuttavia, dietro quel tweet apparentemente semplice, emerge una lezione importante sull'autenticità e la gestione delle crisi da parte della royal family. Cosa c’è davvero dietro questo nuovo approccio cavalcato da Kate Middleton? È arrivato davvero il momento della trasparenza dopo secoli di misteri da parte dei reali? Photo credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB