Jennifer Lopez, vacanze a Capri (senza Ben Affleck)

Bagno di folla e concerto a sorpresa in un locale dell'isola

Capri, 12 ago. (askanews) - L'isola azzurra ha la sua nuova regina, a Capri, in Piazzetta, arriva Jennifer Lopez. Insieme all'attrice e cantante amici e collaboratori, non c'è il marito Ben Affleck. JLo si è concessa una lunga passeggiata con sosta per lo shopping nei negozi e nelle boutique dell'isola, con immancabile bagno di folla. Bellissima, con un bikini nero, una giacchettina color crema con pantaloni abbinati, cappello nero e occhialoni da sole, la Diva ha letteralmente mandato in visibilio i fan. La sera, poi, ha raggiunto un locale notturno, la taverna Anema e Core, dando vita ad un eccezionale mini-concerto a sorpresa.