Grande Fratello, scatta la passione tra Beatrice e Giuseppe: cosa è successo nella notte

Il Grande Fratello ha sempre saputo regalarci momenti di grande suspense e passione tra il cringe più incredibile e tanti episodi che più trash non si può. Stavolta, però, il reality show di Casa Mediaset ha superato ogni aspettativa. Nel silenzio della notte, tra le mura della casa più spiata d'Italia, si è consumato un momento di passione tra due concorrenti tanto discussi quanto ultimamente affiatati: Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Questi due coinquilini, il cui rapporto è stato caratterizzato da pochi alti e moltissimi bassi, sembrano aver finalmente riavvicinato i loro cuori in un momento di totale abbandono. Nascosti tra un muretto e una pianta del giardino, hanno condiviso dieci minuti di tenerezza e passione, tra rumori sospetti e desideri repressi. Di certo non erano bacetti sulle guance. Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB