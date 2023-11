Grande Fratello, Perla e Mirko sotto le coperte: la regia stacca proprio sul più bello

Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno condiviso un momento molto intimo al Grande Fratello, sebbene solo loro possano sapere quello che è successo. L’episodio in questione è avvenuto durante la notte, quando le telecamere del reality show di Casa Mediaset hanno catturato i due giovani sotto le lenzuola... Un particolare che sembra riaccendere definitivamente la loro storia d'amore, interrotta la scorsa estate dopo la partecipazione della coppia a Temptation Island. In quell'occasione, Mirko aveva preso la decisione di lasciare Perla per iniziare una relazione con la tentatrice Greta Rossetti. Ora, cosa sarà accaduto veramente tra loro durante la notte? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB