GF VIP, la regia manda in onda la voce sconcertata di una donna: chi era?

Dopo i titoli di coda dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip si è udita una voce femminile che pronuncia uno sconcertato “a casa mia? A casa mia?”. Ma chi è la donna che pronuncia quelle parole sconcertate? E per quale motivo sono andate in onda durante i titoli di coda? Si è trattato forse di un errore? Il mistero è stato presto svelato direttamente dai telespettatori del reality show di casa Mediaset che in quelle parole hanno visto un bellissimo riferimento trash al passato del programma. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com