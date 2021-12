GF Vip, Manila Nazzaro e Federica Calemme, lite per le pulizie di casa: cosa è successo

Al GF Vip, Federica Calemme ha cominciato a lamentarsi dell’atteggiamento di Manila Nazzaro nei suoi confronti. Ma cosa starà mai succedendo tra le due concorrenti del reality show di casa Mediaset? Ecco perché stanno litigando sul tema delle pulizie. Photo Credits: per gentile concessione dell'Ufficio Stampa Endemol Shine Italy; music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, allarme igienico in casa: topi ed escrementi sul letto? Cosa è successo in queste ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA