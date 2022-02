Gf Vip, Alex Belli aizza Giucas contro Nathalie: «Avrei voluto spaccare quella porta». Il discorso fatto nella notte

Al GF Vip, un dialogo intercorso tra Alex Belli e Giucas Casella ha colpito particolarmente il pubblico a casa. In molti hanno accusato l’attore di aver provato ad aizzare l’illusionista contro Nathalie Caldonazzo. Quale sarà la verità? Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; Music: "Moose" from Bensound.com

