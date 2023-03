Fedez, le lacrime e il messaggio per Chiara Ferragni: «L'unica che mi è stata accanto»

(Adnkronos) - "Questo periodo mi ha fatto capire quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e soprattutto sulla mia famiglia e su mia moglie". Fedez trattiene a stento le lacrime quando parla della moglie Chiara Ferragni nei video con cui espone i problemi accusati nelle ultime settimane dopo l'assunzione di psicofarmaci. L'artista si sofferma anche sulle voci infondate sulla crisi della coppia, che hanno iniziato a circolare dopo il festival di Sanremo 2023. "In questo periodo ne sono state dette di ogni su di lei, ed è l'unica persona che mi è stata a fianco in questo periodo e mi dispiace che abbia dovuto subire una tempesta di merda mediatica totalmente immeritata", dice Fedez.

"Ci tengo a ringraziare mia moglie perché ha dovuto badare a una famiglia intera e a me in questo periodo e non è per niente scontato, sono veramente un uomo fortunato", aggiunge il rapper. Che spiega come affronterà il prossimo periodo: "Prendersi cura della salute mentale cosa significherà nei prossimi mesi? Affrontare gli eventi traumatici della mia vita nella maniera più complessa, più in salita e forse più dolorosa che è quella della terapia. Senza cercare scorciatoie come ho fatto io in questi mesi. Non cercate scorciatoie, perché possono farvi male".

Fedez posta poi una foto in cui intreccia la sua mano con quella della moglie, commentando: "Quando vi succede qualcosa di fortemente traumatico nella vita (come una grave malattia o un grande lutto) abbiate cura della vostra salute mentale ed emotiva e non trascurate le vostre emozioni ne quelle delle persone che vi stanno accanto. Un abbraccio". Un post condiviso contemporaneamente anche da Chiara Ferragni nel suo profilo Instagram.