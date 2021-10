Ictus e tre tazze di caffè: arriva la conferma definitiva della scienza

Bere caffè in quantità normali, da uno a tre tazzine al giorno, può fare solo bene: finalmente gli amanti della bevanda possono mettere da parte preoccupazioni e gustarsi in santa pace il loro caffè. Una ricerca ungherese infatti ha accertato che chi beve da mezza tazza a tre tazze di caffè al giorno ha meno rischi di subire infarti o ictus. foto @shutterstock - kikapress music "Perception" from bensound.com

