Metabolismo lento, l'errore che non sai di commettere

Tra i fattori che possono influire sulla nostra forma fisica c'è il metabolismo. Quello detto basale ovvero a riposo, comprende le energie che usiamo per attivare il nostro organismo. Un metabolismo lento è controproducente mentre uno veloce permette di bruciare più calorie e meglio. crediti foto@shutterstock Music: «Buddy» from Bensound.com

Leggi anche : >> COME ACCELERARE IL METABOLISMO CON QUESTI SEMPLICI TRUCCHI A TAVOLA

© RIPRODUZIONE RISERVATA