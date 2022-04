La tua voce rivela se sei a rischio infarto o ictus

La voce può indicare se una persona è a rischio infarto o ictus. Le malattie cardiovascolari sono la causa più frequente di morte in Italia. Fare screening è la via per individuare i più importanti fattori di rischio e mettere in atto, con il medico, le strategie più efficaci per controllarli. Negli ultimi anni gli studiosi stanno sviluppando strumenti che permettano uno screening attraverso la voce del paziente. Foto: Shutterstock music: "Summer" from Bensound.com

