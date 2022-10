Trapezista cade da 4 metri di altezza durante un'esibizione al Circo Orfei e si frattura il cranio

Una trapezista è precipitata nel vuoto mentre si stava esibendo nella sua performance senza rete di protezione. L'incidente, nella serata di ieri 28 ottobre, è avvenuto nel circo Greca Orfei di Terlizzi, in provincia di Bari. La donna, 24enne di origini ucraine, è stata portata in codice rosso al Policlinico ed operata: si è procurata la frattura del cranio. Sono ora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. Agghiacciante il momento della caduta davanti ad un pubblico rimasto impietrito dalla scena. continua su: https://www.fanpage.it/attualita/drammatico-incidente-al-circo-orfei-trapezista-cade-durante-lo-spettacolo-cranio-fratturato/ https://www.fanpage.it/