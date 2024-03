Suv si ribalta dopo scontro: in otto scendono dalle auto per soccorrere il guidatore: il video diventa virale sui social

(LaPresse) È diventato virale negli Stati Uniti un video pubblicato dal Dipartimento di Polizia di Daytona Beach in Florida che ritrae i momenti immediatamente successivi a uno scontro tra due Suv in un incrocio affollato. Dopo il forte impatto, uno dei due veicoli si ribalta completamente sul lato destro mettendo in pericolo il guidatore e i passeggeri ma, uno a uno, i passeggeri delle altre auto presenti sulla scena escono dai loro veicoli per soccorrere gli occupanti del Suv ribaltato. Alla fine, grazie al lavoro di otto persone, la macchina viene rimessa in piedi consentendo i soccorsi delle persone a bordo.