Roma, attivista Ultima Generazione con maschera Meloni fermata da polizia

(LaPresse) Diversi attivisti di Ultima generazione che hanno preso parte al blitz in Via del Corso, a Roma, sono stati prelevati dagli agenti di polizia e caricati in auto per essere trasferiti in Questura per l'identificazione. Gli agenti hanno portato via anche una manifestante con la maschera della premier Giorgia Meloni. «Finalmente arrestate i veri criminali», il commento ironico dei dimostranti.