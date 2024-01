Ricambi auto rubati a prezzi stracciati in negozio e sul web: tre arresti, affari per 6 milioni

ASCOLI - Vendevano nel loro negozio ad Ascoli, ma anche sul web, una vasta gamma di ricambi per auto. C'era di tutto, dagli airbag alle centraline, fino ai cruscotti; per tutte le marche di auto più diffuse. Peccato che quei pezzi di ricambio risultassero rubati. Un'indagine della Guardia di Finanza e della Polizia Stradale di Ascoli Piceno ha permesso l’individuazione di un sodalizio criminale italo/polacco che commercializzava, sia sui canali tradizionali che sul web, pezzi di ricambio d’auto rubati. Tre le presone denunciate, a vario titolo, per i reati di ricettazione, riciclaggio, contraffazione, frode nell’esercizio del commercio e omesse dichiarazioni in materia di IVA e II.DD.