Pozzecco gioca con i bambini pesaresi prima di Italia-Turchia alla Vitrifrigo Arena

PESARO - Pozzecco gioca con i bambini pesarese prima di Italia-Turchia alla Vitrifrigo Arena (nel video ufficiale postato sul profilo Instagram dell'Italbasket). Tantissimi atleti delle società affiliate FIP del territorio hanno colorato gli spalti della Vitrifrigo Arena durante l’allenamento mattutino. Omeopatia azzurra. A Pesaro è arrivata la nazionale di basket guidata dal ct Gianmarco Pozzecco e considerando i tempi che sta vivendo la Vuelle si tratta di una medicina buona, quella dei "simili che si curano con i simili", per ingoiare i problemi della Carpegna Prosciutto e ritrovare entusiasmo per il finale di stagione. Intanto per l'Italia, c'è una qualificazione a Euro2025, che si disputerà tra Cipro, Lettonia, Polonia e Finlandia, da guadagnare e che parte da Pesaro. Appuntamento il 22 febbraio alla Vitrifrigo Arena con Italia-Turchia, ore 20.30.