Playstation col Bonus cultura, truffa milionaria

EMBED

JESI - Biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici, musica, libri e prodotti dell'editoria audiovisiva. Erano tanti i prodotti a cui potevano accedere i neodiciottenni con il "Bonus cultura". Ma non smartphone, tablet o Playstation o altre consolle per giochi. Come, invece, hanno fatto migliaia di giovani della Vallesina, grazie al sistema messo in piedi da un'imprenditrice del posto. Il Comando Provinciale della Finanza di Ancona, a seguito della condanna per indebita percezione di erogazioni pubbliche, ha confiscato depositi bancari, immobili e contanti ad un’imprenditrice della Vallesina.