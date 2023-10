Pesaro, il figlio è non vedente, il padre lo porta in curva e gli racconta ogni volta tutta la partita

PESARO - Da oltre 20 anniviene allo stadio di Pesaro con suo figlio Luca, 31 anni, non vedente. La passione per la Vis Pesaro è così forte che Luigi, frequentatore del Tonino Benelli sin dall’adolescenza, la trasmette anche al suo ragazzo. Dopo anni di abbonamento in tribuna coperta, Luca chiede di poter assistere alle partite dalla “Prato”, cuore pulsante della tifoseria biancorossa. I cori, il calore e l’orgoglio dei sostenitori della Vis Pesaro passano anche attraverso le parole di Luigi, che dal 1º al 90º minuto racconta al figlio in presa diretta, come fosse alla radio, azioni, movimenti e gol, dimostrando quanto il calcio sia ancora aggregazione, divertimento, emozione, amore tra padre e figlio. «Grazie Luigi Bartolucci e Luca per la vostra passione» è stato il messaggio della Vis Pesaro (che ha prodotto il video), militante del campionato di Serie C, che ha invitato sul nuovo manto (appena inaugurato) padre e figlio, regalando una maglietta a Luca per poi fargli conoscere tutti i calciatori della rosa, capitanati da, e mister