Omicidio di Concetta, parla il legale dell'ex marito che ha ucciso la donna a coltellate

CERRETO D’ESI - È iniziata in tribunale di Ancona l'udienza di convalida dell'arresto di Franco Panariello, l'operaio di 55 anni che ha ucciso l'ex moglie Concetta Marruocco con 15 coltellate a Cerreto d'Esi. L'uomo è arrivato scortato dalla Polizia penitenziaria: è difeso dall'avvocato Ruggero Benvenuto. «Franco Panariello sta collaborando in pieno per ricostruire nella maniera più dettagliata quanto avvenuto venerdì notte», ha sottolineato il legale in attesa dell'udienza di convalida. «Ha spiegato come ha raggiunto la casa di Concetta Marruocco e cosa è accaduto subito dopo. Il mio assistito è ancora evidentemente sotto choc ma vuole fare chiarezza».