Arriva il maltempo a Milano, nubifragio e raffiche di vento

Allerta arancione

Milano, 26 ago. (askanews) - Pioggia torrenziale e raffiche di vento a Milano intorno alle 16. Come da previsioni meteo, il capoluogo lombardo è stato investito dal maltempo. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso oggi un nuovo avviso che conferma la criticità arancione (moderata) per temporali nella giornata di oggi - con una intensificazione nel tardo pomeriggio e possibili fenomeni di forte intensità come grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia - e segnala nuovi livelli di criticità gialla (ordinaria) per il rischio idrogeologico, a partire dal pomeriggio, e per il rischio idraulico dalla mezzanotte.