Marco Forlani: "Papà 50 anni in politica al servizio degli altri, ricevuti tanti messaggi toccanti"

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2023 “Mio papà ha fatto politica per 50 anni. Poi da quando ha lasciato non ha più voluto rilasciare interviste. L’ho sempre visto al servizio degli altri. I messaggi di questi giorni hanno toccato molto me e i miei fratelli per le parole spesso ripetute: statista, generoso, punto di riferimento. Per noi familiari ha sempre avuto una presenza straordinaria nonostante gli impegni. Era una presenza molto importante. Rigido, ci teneva molto all’educazione. Negli ultimi anni non parlava più tanto, fino a qualche anno fa ha vissuto politica e sport con passione”, le parole di Marco Forlani, figlio di Arnaldo Forlani, dopo i funerali di Stato alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev