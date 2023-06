Guasto all'aria condizionata: gelo sulla Regione Marche

ANCONA - Cala il gelo in Consiglio regionale. Stavolta per davvero. La riunione è quella del 20 giugno ma a giudicare dal vestiario di consiglieri e membri della giunta, il clima sembra piuttosto quello autunnale. Colpa di un guasto al climatizzatore che ha fatto precipitare l’aula del Consiglio delle Marche in un singolare inverno fuori tempo.