Furioso incendio avvolge due camper a Macerata in contrada Montalbano

MACERATA - Furioso incendio a Macerata, sulla strada per Villa Potenza. Due camper a fuoco in contrada Montalbano, pericolosamente vicino ad una abitazione. L'allarme è scattato stamattina quando, secondo una prima ricostruzione, alcune sterpaglie hanno preso fuoco e poi le fiamme hanno interessato due camper che si trovavano parcheggiati sotto una tettoia a poca distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Le fiamme sono state domate e non si segnalano feriti.