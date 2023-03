Baby gang a Civitanova, il video choc della risa. Vertice con il prefetto per debellare la violenza in strada: «Interventi pianificati»

CIVITANOVA - Giro di vite contro le baby gang, controlli serrati per il weekend. Vertice dal prefetto per mettere a punto il piano di sicurezza. Ciarapica: «Basta con la violenza». Alle porte una serie di interventi pianificati per debellare una volta per tutte quella che sta diventando una piaga e che rischia di screditare, nuovamente, la città di Civitanova agli occhi dei turisti.

Il video

Il video, con l'audio azzerato e immagini pixellate, descrive comunque bene i lunghi attimi di violenza deflagrati in strada davanti ai passanti (che urlano, impauriti, in maniera colorita). Emblematica anche la richiesta che uno dei giovani fa a quella che forse è una residente, con il chiaro intento di salvarsi da un'aggressione selvaggia: "Posso entrare da voi?". I fatti visibili nel video risalgono a sabato scorso e sono avvenuti in centro a Civitanova.