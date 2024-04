Auto a fuoco, paura in strada

URBINO - L'incendio è divampato all'improvviso, avvolgendo l'auto alimentata a Gpl nel giro di pochi minuti e trasformandola in un rogo di lamiere infuocate. E' successo questa mattina (3 aprile) lungo la strada Le Conce che collega Urbino e Fermignano. Sul posto la Polizia municipale per senalare il rogo e regolare il traffico: la strada infatti è molto trafficata vista la chiusura della galleria Ca' Gulino causata dal tragico incidente verificatosi pochi giorni prima di capodanno. Un incidente in cui sono morte quattro persone, tre sanitari e un paziente che viaggiavano in un'ambulanza che si è scontrata con un pullman di studenti in gita.